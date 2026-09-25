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Путин примет решение об участии в саммите АТЭС исходя из обстановки в России

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин заявил, что настроен принять участие в работе саммита АТЭС, но окончательное решение будет приниматься исходя из обстановки в России.

"В целом это большое, серьезное мероприятие, и у меня есть приглашение. Я исхожу из того, что это полезно поработать на такой площадке. Председатель Си Цзиньпин об этом сказал. И я настроен на то, чтобы принять участие в этой работе. Но, повторяю ещё раз, в конечном итоге всё-таки это будет зависеть от ситуации в России", - сказал он журналистам.

Он объяснил, что "всегда при решении вопроса о том, принимать или не принимать участие в каком-либо международном мероприятии", исходит из ситуации, которая складывается внутри России.

АТЭС Владимир Путин Си Цзиньпин Китай
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