Власти Приангарья начали прием заявлений на компенсации за утраченный скот

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Прием заявлений на дополнительную материальную помощь владельцам личных подсобных хозяйств, чей скот пострадал от узелкового дерматита, начали в Оекском административном округе Иркутской области, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем канале в Max.

Каждая семья может рассчитывать на выплату в размере 15 тыс. рублей.

"Из 23 семей, уже получивших акты об утрате сельхозживотных, 17 заполнили заявления и будут включены в список на получение выплаты. Для получения средств необходимо предоставить заявление, паспорт РФ, акт об изъятии животных и реквизиты банковского счета", - написал Кобзев.

Глава региона также отметил, что ранее жителям из областного резервного фонда в рамках режима ЧС уже поступили первые компенсационные выплаты за отчужденный скот. Дополнительно пострадавшим будут выделены средства из бюджета округа.

В хозяйствах Иркутского округа продолжается вакцинация восприимчивого к дерматиту скота. Привито более 7 тыс. голов крупного и мелкого рогатого скота - около 70% от общего поголовья.

Как сообщалось, узелковый дерматит КРС выявлен в селах Бутырки, Коты и Турская Иркутского района, где введен карантин. С 4 сентября в границах Оекского административного округа действует режим ЧС. Всего в 21 очаге зарегистрировано 146 животных.