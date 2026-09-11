Москва и Минск координируют большую часть мероприятий по проверке боеготовности ВС Белоруссии

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Москва и Минск координируют большую часть мероприятий по проверке боевой готовности белорусской армии, но существуют и исключительно национальные мероприятия, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть совместные мероприятия, а есть национальные мероприятия, которые не координируются. Но в целом большая часть, конечно, координируется", - сказал Песков, отвечая на вопрос, координирует ли Минск с Москвой мероприятие по проверке боевой готовности армии Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика планирует провести проверку боевой готовности всей армии, вплоть до мобилизации.