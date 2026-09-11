Поиск

Москва и Минск координируют большую часть мероприятий по проверке боеготовности ВС Белоруссии

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Москва и Минск координируют большую часть мероприятий по проверке боевой готовности белорусской армии, но существуют и исключительно национальные мероприятия, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть совместные мероприятия, а есть национальные мероприятия, которые не координируются. Но в целом большая часть, конечно, координируется", - сказал Песков, отвечая на вопрос, координирует ли Минск с Москвой мероприятие по проверке боевой готовности армии Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика планирует провести проверку боевой готовности всей армии, вплоть до мобилизации.

Дмитрий Песков Александр Лукашенко Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Медведев подчеркнул необходимость довести СВО до победного конца

Медведев сравнил "бредовость" слухов о нападении РФ на Европу с разговорами о мобилизации

Медведев заявил об отсутствии необходимости в мобилизации в России

 Медведев заявил об отсутствии необходимости в мобилизации в России

Песков заявил, что условия РФ по урегулированию на Украине не изменились

 Песков заявил, что условия РФ по урегулированию на Украине не изменились

Евгения Понасенкова исключили из реестра иноагентов

 Евгения Понасенкова исключили из реестра иноагентов

В российских колониях отбывают наказание 16 американцев

Площадь пожара в заповеднике "Утриш" под Анапой выросла до 9 га

Суд отказал в иске к бывшим и нынешним частным акционерам Петербургского нефтетерминала

 Суд отказал в иске к бывшим и нынешним частным акционерам Петербургского нефтетерминала

Сбой в работе электронных сервисов произошел в "Пулково"

Почти 73 тыс. иностранцев выдворены из России в первом полугодии
Хроники событий
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 117 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11677 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3700 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов