Мужчина погиб при детонации дрона в белгородском селе
Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ в Белгородской области, сообщил региональный оперштаб в субботу.
"В Грайворонском округе в селе Доброе при детонации FPV-дрона мужчина получил тяжелые ранения и скончался на месте", - говорится в сообщении.
В селе от удара второго дрона получил повреждения автомобиль.
В городе Грайворон вследствие взрыва FPV-дрона выбиты окна хозпостройки и разбита кабина одной единицы сельхозтехники. В селе Новостроевка-Первая дрон ударил по территории предприятия - поврежден трактор.
Кроме того, в Шебекинском округе в селе Белянка вследствие атаки FPV-дрона повреждены две единицы техники на предприятии, проинформировал оперштаб.