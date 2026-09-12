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Мужчина погиб при детонации дрона в белгородском селе

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ в Белгородской области, сообщил региональный оперштаб в субботу.

"В Грайворонском округе в селе Доброе при детонации FPV-дрона мужчина получил тяжелые ранения и скончался на месте", - говорится в сообщении.

В селе от удара второго дрона получил повреждения автомобиль.

В городе Грайворон вследствие взрыва FPV-дрона выбиты окна хозпостройки и разбита кабина одной единицы сельхозтехники. В селе Новостроевка-Первая дрон ударил по территории предприятия - поврежден трактор.

Кроме того, в Шебекинском округе в селе Белянка вследствие атаки FPV-дрона повреждены две единицы техники на предприятии, проинформировал оперштаб.

Белгородская область
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