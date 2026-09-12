Мужчина пострадал при атаке дрона на ГАЗель под Белгородом

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Мужчина получил ранение при атаке беспилотника ВСУ на автомобиль в Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона в субботу.

"В районе села Крутой Лог Белгородского округа в результате атаки беспилотника на ГАЗель мужчина получил ранение височной области, переломы плеча и бедра. Бригада скорой доставила пострадавшего в городскую больницу №2 г. Белгорода". - говорится в сообщении.

Также в селе Таврово от взрыва беспилотника повреждены остекление, фасад коммерческого объекта и пять автомобилей. В поселке Октябрьский вследствие удара FPV-дрона разбита машина.

В городе Шебекино при детонации FPV-дрона повреждено остекление квартиры многоквартирного дома.

Кроме того, в ряде населенных пунктов в результате атак БПЛА повреждено несколько частных домов и автомобилей.