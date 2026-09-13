Группу потерявшихся туристов нашли в горах Карачаево-Черкесии

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили группу из шести туристов из Ставропольского края, пропавших при прохождении одного из туристических маршрутов в Карачаево-Черкесии, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС в воскресенье.

"При спуске с Софийских озер участники группы заблудились. Спасатели сопроводили участников похода вниз к поляне и доставила в поселок Архыз. Медицинская помощь туристам не требуется", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, регистрацию в подразделениях МЧС России туристы не проходили.

К поисковым работам привлекались специалисты Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.М. Дзераева.