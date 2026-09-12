Группу из шести туристов ищут в горах Карачаево-Черкесии

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели Карачаево-Черкесии выдвинулись на поиски группы туристов, не вернувшихся с маршрута в назначенное время, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС в субботу.

"Группа из шести человек проходила по туристическому маршруту к Софийским озерам в Зеленчукском районе. К назначенному времени туристы не спустились на поляну", - говорится в сообщении.

К поисковым работам привлечены специалисты Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.М. Дзераева.