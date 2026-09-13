Пожар вторсырья в Астрахани локализовали на площади 700 кв. м

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали возгорание вторсырья в Ленинском районе Астрахани на площади 700 кв. м, сообщает пресс-служба МЧС РФ в субботу.

"Пожар локализован на площади 700 кв. м, перехода огня на административное здание не допущено", - говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве сообщали о возникновении возгорания вторсырья и экскаватора на площади 700 кв.м. В тушении пожара задействованы 12 единиц техники и 39 человек личного состава МЧС России. Пострадавших нет, уточнили в пресс-службе.