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Двое пострадавших при атаке БПЛА в Нижнекамске в тяжелом состоянии

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Трое пострадавших при атаке БПЛА в Нижнекамске находятся в больнице, сообщил министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев в воскресенье.

"Сейчас в Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице находятся три пациента, пострадавшие при атаке БПЛА. Состояние двоих пострадавших тяжелое, у одного - средней тяжести. Остальным пациентам медицинская помощь была оказана амбулаторно", - написал он в Мах.

По данным главы Минздрава республики, из Больницы скорой медицинской помощи имени Р. С. Акчурина в Набережных Челнах в помощь коллегам из НЦРМБ направлены специалисты - сосудистый хирург и реаниматолог.

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"На месте с коллегами мы определяем дальнейшую маршрутизацию и тактику лечения", - отметил Абашев.

Ранее сообщалось, что ранним утром в воскресенье Нижнекамск в очередной раз подвергся атаке вражескими БПЛА.

В результате налета повреждения получили как промышленные, так и гражданские объекты. На одном предприятии возникло возгорание, его ликвидируют, производственный процесс не остановлен.

В результате атаки на жилой дом есть четверо пострадавших. Им оказывается медицинская помощь.

Один беспилотник попал в дерево и в результате удара повредил стоявший рядом автомобиль, в нем находилось четыре молодых человека. Двое погибли, еще двое находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Всего пострадавших на гражданских и промышленных объектах - 12 человек.

Нижнекамск Татарстан
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