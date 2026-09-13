Военные РФ продолжили днем наносить удары по ж/д инфраструктуре на западе Украины

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные в воскресенье днем продолжили наносить удары по задействованной для перевозки грузов военного назначения из стран Европы железнодорожной инфраструктуре на западе Украины, заявили в Минобороны РФ.

"Продолжено нанесение ударов по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, используемых для перевозки грузов военного назначения из стран Европы", - говорится в сообщении министерства.