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Военные РФ поразили в Одессе логистические центры и склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы РФ в воскресенье днем нанесли удары по связанным с ВСУ целям в Одессе, сообщили в Минобороны России.

По данным министерства, в Одессе поражены логистические центры "Пальма", "Raben-Ukraine" и "Одесса-22", осуществляющие хранение грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ.

Также нанесены удары по цеху производства БПЛА и комплектующих к ним, складу ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.

Ранее в воскресенье в Минобороны РФ сообщили, что российские военные поразили судно с предназначенными для ВСУ грузами в порту Одессы.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Одесса Украина
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