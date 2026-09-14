Пожар на промышленном предприятии в Нижнекамске после атаки БПЛА ликвидирован

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил о ликвидации пожара на промышленном предприятии в городе после атаки БПЛА в воскресенье.

"На одном из промышленных предприятий произошло возгорание. Силами МЧС республики и нашего спецбатальона, нашим отрядам оперативно удалось ликвидировать пожар и начать восстановительные работы", - сказал Беляев на совещании в горадминистрации в понедельник.

Ранним утром в воскресенье Нижнекамск в очередной раз подвергся атаке БПЛА. Повреждения получили как промышленные, так и гражданские объекты. На одном предприятии возникло возгорание, производственный процесс не останавливался. В результате налета на жилой дом пострадали четыре человека. Два человека погибли, еще двое находятся в больнице в тяжелом состоянии из-за падения на автомобиль поврежденного дерева.