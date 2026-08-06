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Первый полет беспилотного аэротакси с пассажирами состоялся в Астане

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Первый в истории Казахстана полет беспилотного пассажирского воздушного судна EH216-S с людьми на борту состоялся в Астане, сообщила пресс-служба министерства транспорта республики.

Это первый подобный полет с пассажиром в истории Казахстана.

Борт рассчитан на перевозку двух пассажиров, развивает скорость до 130 км/ч и способен выполнять полеты на расстояние до 35 километров.

Согласно сообщению, на первом этапе рассматривается организация демонстрационных и туристических маршрутов продолжительностью от 5 до 30 минут над природными, культурными и историческими достопримечательностями Казахстана. В дальнейшем беспилотные пассажирские воздушные системы могут стать частью современной транспортной инфраструктуры страны, дополняя существующие виды мобильности.

"Проект предусматривает развитие широкого спектра практических решений. Беспилотные воздушные системы могут использоваться для оказания экстренной медицинской помощи, доставки медикаментов, выполнения задач пожаротушения, логистики и других направлений, где критически важны скорость и оперативность", - проинформировали в ведомстве.

Одновременно планируется локализовать производство пассажирских беспилотных воздушных систем в Казахстане в рамках международного партнерства.

Как сообщалось, первые демонстрационные полеты аэротакси и воздушных дронов по доставке состоялись в мае 2026 года в городе Алатау Алматинской области.

Казахстан
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