В Орле в результате падения обломков БПЛА повреждены 150 квартир

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В Орле в результате падения обломков беспилотника в ночь на 13 сентября повреждения получили около 150 квартир в четырех домах, а также детский сад № 98, сообщил мэр города Юрий Парахин.

"В основном речь идет о повреждении остекления. Список квартир уточняется", - добавил он.

Работа детского садика не прерывалась, часть детей сейчас находится в другом корпусе, остальные - в соседнем детском саду.

В поврежденном здании 15 сентября начнут менять окна. Также предстоит небольшой внутренний ремонт и восстановление фасада. Мэр проинформировал, что поручил завершить основные мероприятия до конца текущей недели. Со следующего понедельника дети смогут вернуться в привычные группы. Также планируется полностью обновить детскую площадку и веранду.

В городе продолжается работа и в поврежденных жилых домах. В тех квартирах, куда уже был предоставлен доступ, специалисты демонтировали разбитые окна и закрыли оконные проемы защитной пленкой. С 14 сентябряр подрядные организации приступили к замерам окон. На время ремонта горожанам предложили перебраться в ПВР, пока ни у кого такой необходимости не возникло.