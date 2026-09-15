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В Севастополе национализировали имущество шести компаний и пяти человек за помощь ВСУ

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Власти Севастополя национализировали имущество шести юридических и пяти физических лиц, оказывающих помощь ВСУ и украинскому Главному управлению разведки (ГУР), сообщил губернатор города Михаил Развожаев во вторник.

"Сегодня правительство Севастополя приняло постановление о включении в казну города имущества юридических и физических лиц, оказывающих помощь ВСУ и ГУР Украины", - написал Развожаев в своем канале в Max.

В частности, речь идет о производителе систем освещения и энергопотребления ООО "Севастопольский приборостроительный завод "Парус" (по словам Развожаева, подконтрольно лицам с Кипра, из Франции, Люксембурга, а ключевая фигура связана с украинскими фондами поддержки ВСУ), управляющее недвижимостью ООО "ТБИ" (управляется через номинального учредителя гражданином Украины Луцаем, публично заявлявшим о помощи ВСУ).

Кроме того, национализированы производитель электродвигателей ООО "Крымский электротехнический завод "Сатурн", управляющее недвижимостью ООО "Атлантис-ЛТД", предприятие, торгующее напитками, ООО "Росттрейд". По словам губернатора, фактический владелец всех трех предприятий состоит в проукраинских группах в соцсетях, публикует материалы в поддержку ВСУ, а через отца, который является бывшим украинским военным и живет в Киеве, поддерживает контакты "с представителями украинского режима".

Помимо этого, в списке значится ООО "Рифер" (деятельность по складированию и хранению), руководитель - Геращенко - придерживается антироссийской позиции, а его сын служит в ВСУ, уточнил губернатор.

"Также установлены физические лица, которые осуществляли сбор денежных средств и (или) финансирование украинских вооруженных формирований и иную деятельность в ущерб безопасности России", - добавил Развожаев.

По его словам, речь идет об Андрее Кривобокове, Евгении и Светлане Харченко (в феврале 2024 года начали сотрудничать с ГУР, передавали сведения о кораблях Черноморского флота и маршрутах движения войск и техники), Викторе Пискунове (зять действующего сотрудника ГУР, снабжал его деньгами от сдачи квартиры в аренду) и Елене Василенко (супруга судьи Шестого апелляционного административного суда Киева, на нее оформлены апартаменты в одном из городских жилых комплексов).

"В результате антироссийской деятельности перечисленных лиц Антитеррористической комиссией Севастополя принято решение о включении их имущества, расположенного на территории Севастополя, в состав городской казны", - заключил Развожаев.

В Крыму и Севастополе с 2022 года принимают решение о национализации имущества недружественных физических и юридических лиц, поддерживающих Украину. В Севастополе ранее национализировали имущество компании, обеспечивающей газификацию и газоснабжение города "Севастопольгаз", крупного провайдера "Севстар" и ряд других предприятий.

Михаил Развожаев Севастополь Украина
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