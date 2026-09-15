РФ не получала предложений США помочь в урегулировании с Ираном в обмен на помощь по Украине

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США никогда не предлагали пойти навстречу России в украинском урегулировании в обмен на помощь Москвы в решении иранского вопроса, поскольку они понимают, что заниматься такого рода политикой - это не наши методы. Он сказал об этом на посольском круглом столе по Украине.

"Я читал про эти такие спекуляции, что вот США помогут по Украине, если Россия поможет по Ирану. Здесь, как у нас говорят, торг здесь неуместен. Такие слухи где-то витали. Никогда наши американские собеседники такого рода размены не предлагали, и я думаю, они этого не делали, поскольку прекрасно понимают, что это не наши методы заниматься такого рода политикой, политиканством таким", - сказал он.

Министр исходит из того, что по ситуации с Ираном будут достигнуты "какие-то сдвиги, прежде всего, благодаря усилиям государств Совета сотрудничества государств Персидского залива и Исламской республики". Он напомнил, что страны Совета и Ирак договорились провести в понедельник встречу в одном из городов Султаната Оман, однако, она была перенесена на несколько дней.

"Явно кому-то не очень нравится, когда все прибрежные страны Персидского залива заинтересованы в том, чтобы самим между собой наладить отношения. (...) Но кому-то это не нравится, кто-то хочет сохранять проблемы между ними, провоцировать продолжение конфликта, от которого страдают мирные жители во всех странах практически прибрежных", - добавил Лавров.

На прошедшем в Индии саммите БРИКС Россия обсуждала сложившуюся ситуацию с иранскими и арабскими представителями. "Мы всячески поддерживаем этот процесс. (...) И процессы с участием Египта, Пакистана, Саудовской Аравии и Турции. Это все тенденция к тому, чтобы страны региона сами решали свои вопросы, а не были в зависимости от тех, кто издалека решает свои геополитические задачи", - добавил глава МИД.