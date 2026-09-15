Трафик через Ормузский пролив продолжает снижаться

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Морской трафик в Ормузском проливе продолжает снижаться из-за конфликта США и Ирана, сообщает "Аль-Арабийя" со ссылкой на аналитическую компанию Kpler.

По ее данным, за 14 сентября в Ормузский пролив вошли два нефтяных танкера, вышли - два сухогруза. Сутками ранее по этому морскому пути прошло десять судов.

Эти цифры не учитывают суда, которые могли пересечь пролив с выключенными транспондерами автоматической идентификационной системы (AIS), позволяющими избежать обнаружения.

Через Баб-эль-Мандебский пролив 14 сентября прошло 21 грузовое судно. Сутками ранее этот показатель составлял 28.

"Аль-Арабийя" отмечает, что до начала конфликта США и Ирана 28 февраля через Ормузский пролив проходило около 125 крупных коммерческих судов в день, включая нефтяные танкеры, газовозы, сухогрузы и контейнеровозы. На этот маршрут приходилось порядка 20% мировых ежедневных поставок сырой нефти и сжиженного природного газа.