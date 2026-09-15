Лантратова анонсировала новый обмен военнопленными между Россией и Украиной

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Идет подготовка к новым обменам военнопленными между Россией и Украиной, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

"Мы готовимся к новым обменам. Мы не будем раскрывать никаких данных, потому что за каждой историей стоит человеческая судьба", - сказала Лантратова журналистам в Екатеринбурге на международном фестивале молодежи.

Отвечая на вопрос, на каком этапе сейчас диалог о новом обмене, она сказала, что "на самом активном".

"Планируем по дате, пока мы смотрим. Надеюсь, что всё получится", - отметила Лантратова.