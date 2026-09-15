В Белгородской области в результате удара БПЛА по машине пострадали двое

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В Грайворонском округе беспилотник атаковал автомобиль в хуторе Масычево, пострадали двое, сообщил оперштаб Белгородской области.

"Двоих мужчин доставили в Грайворонскую ЦРБ. У одного диагностированы осколочные ранения голени и стопы, у другого, предварительно, акубаротравма", - говорится в сообщении.

Обоих переведут на лечение в Белгород.

В Валуйках в результате атаки БПЛА поврежден объект транспортной инфраструктуры. В селе Казинка FPV-дрон ударил по социальному объекту и пробил крышу.

В Шебекине после взрыва дрона сгорел автомобиль.

Утром врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что за сутки в результате атак по региону один человек погиб и трое пострадали. Кроме того, в больнице скончалась женщина, которая получила тяжелые ранения в Борисовском округе 4 сентября.