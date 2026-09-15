Глава Роспотребнадзора сообщила о начале подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Готовность к сезону ОРВИ и гриппа в России высокая, в стране фиксируется начало эпидемического подъема, однако санитарно-эпидемиологическая ситуация в РФ стабильная, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день готовность к ситуации высокая. Российская Федерация за счет того, что прививает такой высокий процент совокупного населения, который год проходит эту ситуацию значительно спокойнее, чем целый ряд других стран. И мы уверены, что и в этом году мы сможем это сделать", - сказала Попова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник.

По ее словам, санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране стабильная. Отмечается начало эпидподъема острых респираторных вирусных инфекций и гриппа.

"Особенностью этого сезона является то, что состав вакцин против гриппа сегодня заменен полностью по всем трем компонентам: и грипп A (H1N1), и грипп A (H3N2), и грипп B. Совершенно новые компоненты включены в состав вакцины. Это значит, что мы с этими вирусами раньше не встречались", - отметила глава ведомства.

По словам Поповой, в России есть четырехвалентные и трехвалентные вакцины от всех вариантов вируса гриппа, которые могут прийти. "И сегодня они включают в себя совершенно новый антигенный состав, который и предписан", - добавила глава Роспотребнадзора.

"Вакцины уже поступают в регионы, количество их достаточное, и готовность к проведению вакцинальной кампании тоже достаточно высокая. Мы уверены, что в течение 2-2,5 месяцев мы сможем привить все население, которое должно быть привито. В прошлом году это было 55% от совокупного населения и почти все группы риска, это очень важно: людей с ослабленным здоровьем, детей, людей старшего возраста, людей, которые профессионально имеют очень большое количество контактов, в первую очередь мы будем прививать - группы риска", - сказала Попова.