Поиск

Глава Роспотребнадзора сообщила о начале подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Готовность к сезону ОРВИ и гриппа в России высокая, в стране фиксируется начало эпидемического подъема, однако санитарно-эпидемиологическая ситуация в РФ стабильная, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день готовность к ситуации высокая. Российская Федерация за счет того, что прививает такой высокий процент совокупного населения, который год проходит эту ситуацию значительно спокойнее, чем целый ряд других стран. И мы уверены, что и в этом году мы сможем это сделать", - сказала Попова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник.

По ее словам, санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране стабильная. Отмечается начало эпидподъема острых респираторных вирусных инфекций и гриппа.

В РоссииНачалась всероссийская кампания по вакцинации против гриппаЧитать подробнее

"Особенностью этого сезона является то, что состав вакцин против гриппа сегодня заменен полностью по всем трем компонентам: и грипп A (H1N1), и грипп A (H3N2), и грипп B. Совершенно новые компоненты включены в состав вакцины. Это значит, что мы с этими вирусами раньше не встречались", - отметила глава ведомства.

По словам Поповой, в России есть четырехвалентные и трехвалентные вакцины от всех вариантов вируса гриппа, которые могут прийти. "И сегодня они включают в себя совершенно новый антигенный состав, который и предписан", - добавила глава Роспотребнадзора.

"Вакцины уже поступают в регионы, количество их достаточное, и готовность к проведению вакцинальной кампании тоже достаточно высокая. Мы уверены, что в течение 2-2,5 месяцев мы сможем привить все население, которое должно быть привито. В прошлом году это было 55% от совокупного населения и почти все группы риска, это очень важно: людей с ослабленным здоровьем, детей, людей старшего возраста, людей, которые профессионально имеют очень большое количество контактов, в первую очередь мы будем прививать - группы риска", - сказала Попова.

Роспотребнадзор Анна Попова Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд в Воронеже принял первый иск к организатору концерта Канье Уэста

 Суд в Воронеже принял первый иск к организатору концерта Канье Уэста

В Монголии начали применять российскую вакцину от чумы

Лавров 26 сентября выступит с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

 Лавров 26 сентября выступит с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Москва оценит действия ВВС Дании в инциденте с российским фрегатом

В Кремле считают хорошей идеей энергетическое перемирие между РФ и Украиной

 В Кремле считают хорошей идеей энергетическое перемирие между РФ и Украиной

Лавров назвал отход США от договоренностей Анкориджа причиной продолжения конфликта с Киевом

Глава МИД РФ встретится с госсекретарем США в Нью-Йорке

В МИД России сообщили о планах открытия посольств в ряде стран Африки

 В МИД России сообщили о планах открытия посольств в ряде стран Африки

Число заявлений на онлайн-голосование на выборах в РФ превысило 4 млн

 Число заявлений на онлайн-голосование на выборах в РФ превысило 4 млн

В Херсонской области гражданин Украины получил 18 лет колонии за шпионаж
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11758 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3724 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 119 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов