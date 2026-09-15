Захарова назвала нарушением норм морского права и пиратством ограничения российского флота

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Российский флот действует и ходит легально, в соответствии с морским правом, заявила представитель МИД Мария Захарова на брифинга "на полях" Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.

Она процитировала генсека НАТО Марка Рютте, сказавшего ранее, что "Россию уже заставляют платить за свои действия, в частности, противодействуя ее теневому флоту":

"Да нет такого юридического понятия. И это никакое не противодействие нашему "теневому флоту". Это пиратство в отношении всего мира. Нет такого понятия, - сказала Захарова. - Это уничтожение морского права. (...) Наш флот легальный. Он действует и ходит и работает по морскому праву, уважая как наше национальное законодательство, так и законодательство других стран".