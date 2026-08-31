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Каллас сообщила о задержании танкера, подозреваемого в принадлежности к "теневому флоту" РФ

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила в понедельник о задержании нефтяного танкера MV Sun, который в Евросоюзе подозревают в нарушении морского права и принадлежности к "теневому флоту" РФ.

"Нефтяной танкер MV Sun, подозреваемый в плавании под ложным флагом с нарушением норм международного морского права, был задержан и досмотрен 30 августа в Средиземном море силами операции EUNAVFOR MED IRINI для проверки флага", - написала глава дипломатии ЕС в соцсети X.

По ее словам, это уже шестое подобное судно за последние месяцы, которое было досмотрено силами операций ЕС. "Действия против "теневого флота" будут одной из тем обсуждения на встрече министров обороны ЕС в Ирландии во вторник (1 сентября - ИФ)", - сообщила Каллас.

Она заявила о намерениях Евросоюза пресекать незаконную продажу нефти с таких судов.

ЕС Кая Каллас
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