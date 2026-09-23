Постпред США при НАТО уверен, что Росссия не хочет конфликта с альянсом

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер уверен, что Россия не стремится к конфликту с альянсом, он призвал союзников спокойно реагировать на сложившуюся ситуацию. Об этом он сказал AP после мероприятия в Айове.

"Россия не хочет конфликта с НАТО", - заявил он.

Уитакер также призвал союзников "не реагировать слишком остро" на такие инциденты как обнаружение беспилотников в европейских странах, так как, по его словам, "именно на острую реакцию и надеются наши оппоненты".

Такого же мнения придерживаются в Лондоне. Как сказал AP источник в британском Минобороны, там считают, что Россия не стремится к прямому конфликту с НАТО.