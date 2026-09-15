Захарова сказала, что слова об энергетическом перемирии надо подкреплять делами

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Заявления об энергетическом перемирии между РФ и Украиной должны воплощаться в действия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Теперь самое главное, чтобы соответствующие заявления (об энергетическом перемирии - ИФ) воплощались в дела", - сказала она на брифинге во вторник, отвечая на соответствующий вопрос.

Захарова напомнила, что комментарии по этим заявлениям ранее "были даны по линии администрации президента".

Ранее во вторник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков назвал хорошей идеей энергетическое перемирие между РФ и Украиной.

"Да, мы видим. Мы в целом безусловно это считаем очень хорошей идеей, хорошей инициативой. Мы находимся в контакте с американцами. Мы всегда на стороне мирных решений", - сказал Песков журналистам, комментируя соответствующее заявление президента США Дональда Трампа.

Вместе с тем он подчеркнул, что обеспечение безопасной работы НПЗ и увеличение объемов производства нефтепродуктов не решает проблем мировых. "Так как основная проблема - это с выводом нефтепродуктов на мировые рынки", - отметил представитель Кремля.

"Дело в беспрепятственном доступе этих нефтепродуктов на мировые рынки. А здесь необходимо обеспечить безопасное торговое мореплавание, мореходство для нефтеналивных судов. Киевский режим пока не склонен к тому, чтобы такую безопасность гарантировать", - сказал пресс-секретарь президента РФ.





