Тульский суд назначил ограничение свободы осужденному за гибель людей при обрушении кровли

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В Тульской области Узловский районный суд признал виновным главного инженера предприятия в гибели двух человек в результате обрушения крыши цеха под тяжестью снега в марте, подсудимый приговорен к ограничению свободы, сообщила областная прокуратура.

58-летний житель Тулы признан виновным по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум лицам). С учетом позиции гособвинителя суд приговорил подсудимого к двум с половиной годам ограничения свободы.

Суд установил, что подсудимый как главный инженер АО "Узловский машиностроительный завод" был являлся ответственным за обеспечение технической безопасности производственных помещений, в том числе арендуемых, а также за организацию очистки кровли от снега. Вследствие его бездействия на крыше одного из цехов скопились снежные массы, кровля обрушилась. Погибли два сотрудика организаций-арендаторов в возрасте 27 и 32 лет.

Региональное управление СКР сообщило, что "в ходе расследования уголовного дела была собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность фигуранта к совершению инкриминируемого преступления".

В Узловой крыша цеха предприятия по производству металлоконструкций обрушилась под тяжестью снега на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Это произошло 4 марта 2026 года. В цехе находились 45 человек, 43 из них выбрались из-под завала сами.