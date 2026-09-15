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Сайт Tez Tour подвергся хакерской атаке

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Сайт туроператора Tez Tour подвергся атаке хакеров, в настоящее время он недоступен.

Как сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" коммерческий директор туроператора Воскан Арзуманов, инцидент затронул работу сайта компании, однако признаков утечки данных туристов и партнеров не обнаружено.

"Сразу после обнаружения несанкционированной активности были приняты необходимые меры по локализации инцидента и защите информационных систем. На текущий момент признаков компрометации данных туристов и партнеров не выявлено. ERP-система компании была своевременно изолирована и не пострадала", - рассказал он.

Арзуманов подчеркнул, что все действующие бронирования сохраняются, обязательства перед туристами и партнерами выполняются в штатном режиме.

В настоящее время специалисты проводят комплексную проверку инфраструктуры и устанавливают причины произошедшего. Восстановление сервисов будет осуществляться поэтапно после прохождения необходимых проверок безопасности.

Tez Tour
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