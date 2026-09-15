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Житель Шебекина получил травму в результате атаки БПЛА

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В Шебекине в результате атаки БПЛА на автомобиль мужчина получил минно-взрывную травму, его доставили в больницу №2 в Белгороде, сообщил областной оперштаб.

Также в Шебекине FPV-дрон ударил по территории предприятия, там горел грузовик, его потушили.

В селе Погромец Волоконовского округа от атак FPV-дронов поврежден инфраструктурный объект.

В поселке Дальний Валуйского округа при детонации дрона разбиты окна в здании социального объекта. Село Углово атаковано FPV-дроном - повреждён инфраструктурный объект.

В Грайвороне атаке дрона подвергся частный дом - повреждены фасад, остекление и забор.

Хроника 24 февраля 2022 года – 15 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Шебекино Валуйский округ Белгородская область Волоконовский округ
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