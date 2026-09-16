Рябков заявил, что США не уведомляли РФ о планах размещения оружия в космосе

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - США не уведомляли Россию о планах размещения оружия в космосе, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Уведомления не было. В данном случае речь идет о заявлении, с которым выступил министр ВВС США. Для нас это не новость, все это отслеживается, все это фиксируется, соответствующие выводы делаются", - сказал Рябков на пресс-конференции в Москве, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Рябков напомнил: "Мы давно выступаем в пользу заключения юридически обязывающего инструмента, который предотвращал бы появление в космосе ударных средств, который по сути исключал бы применение силы или угрозы силы против космических объектов. Американцы и другие западники, в частности британцы, демагогическими отговорками на протяжении многих лет прикрывают свое нежелание двигаться по этому пути, выискивают квазидоводы для того, чтобы этим не заниматься и пытаться встречно обвинить нас в деятельности, которая, на их взгляд, носит дестабилизирующий характер".

"Но мы считаем, что время еще не совсем упущено для того, чтобы создать некую среду, которая исключала бы гонку вооружений с нарастающими рисками открытого конфликта в космическом пространстве", - подчеркнул замминистра.