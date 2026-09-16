Мурашко сообщил о снижении младенческой смертности в РФ до 3,3 промилле

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Показатель младенческой смертности в России снизился, по последним данным, до 3,3 промилле, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко журналистам в рамках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге в среду.

"Эту информацию я могу сказать впервые. Последние данные говорят о том, что младенческая смертность снизилась (...) и составила 3,3 промилле. Таких цифр нет ни у одной большой страны, и даже маленькие страны, по сути дела, имеют показатели значительно выше", - отметил министр.

По его словам, в некоторых регионах России, их порядка 20, этот показатель еще ниже - менее 2 промилле.

Как сообщалось, по данным за четыре месяца этого года, показатель младенческой смертности составлял 3,4 промилле, в 2025 году - 3,6 промилле.