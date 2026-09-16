В МАИ создали методику защиты аппаратов от столкновения с космическим мусором

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Комплекс алгоритмов для парирования угроз столкновения спутников с космическим мусором и неуправляемыми объектами на орбите создали ученые Московского авиационного института (МАИ), эту методику задействуют в проектировании миссий на Луну, сообщили в пресс-службе института в среду.

"Методика дает возможность вовремя выявлять и парировать угрозы столкновения спутников с орбитальными телами искусственного происхождения, космическим мусором и другими неуправляемыми объектами", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Работа выполнена в рамках научно-исследовательских работ по заказу госкорпорации "Роскосмос", направленных на обеспечение безопасности космических полетов и проектирование многоспутниковых орбитальных группировок", - отметили в институте.

Там сообщили, что предложенные алгоритмы будут задействованы в проектировании ближайших миссий облета и посадки на Луну.

"Также разработанная методика востребована для проектирования траекторий полета российский космических кораблей типа "Союз" и "Прогресс" и планирования маневров Международной космической станции с целью парирования опасных ситуаций в околоземном космическом пространстве", - заявили в МАИ.

По данным пресс-службы, новые алгоритмы могут применяться в моделировании перспективных программ полета многоспутниковых орбитальных группировок дистанционного зондирования Земли.

По словам автора методики Марины Ковалевой, в ходе тестовых расчетов разработанные алгоритмы давали возможность сопровождать группировки, состоящие из более чем 100 космических аппаратов.