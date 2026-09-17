В Ярославле полностью потушили пожар на НПЗ

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В Ярославской области полностью потушен пожар, который начался на местном нефтеперерабатывающем заводе после атаки БПЛА, сообщил в мессенджере губернатор Михаил Евраев.

В связи с обнаружением обломков БПЛА из соображений безопасности снова перекрыли движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной, предупредил он. Объехать перекрытия можно по улице Гагарина. На месте продолжают работать военные и другие силовики, добавил губернатор.

Ранее утром Евраев сообщил, что на НПЗ есть повреждения в результате массированной атаки БПЛА и ее отражения. По его данным, никто не пострадал. Кроме того, обломки сбитых беспилотников повредили несколько автомобилей и выбили окна в нескольких многоквартирных домах.

Движение на выезде из Ярославля от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой ночью перекрывали еще раз.

Всего за ночь над регионом нейтрализовали 65 беспилотников.