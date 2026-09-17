В Иркутской области расширили режим повышенной готовности из-за медведей

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В Иркутской области режим повышенной готовности из-за выхода медведей к людям объявлен еще в нескольких муниципалитетах, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем канале в Мах.

Это Слюдянка, Такйшетский и Киренский муниципальный округа, а также Нижнеудинский район. До сих пор режим повышенной готовности действовал в Братске, Усть-Илимске и Ангарском городском округе.

Всем муниципалитетам региона, где участились случаи выхода медведей к населенным пунктам, рекомендовано ввести этот режим, добавил губернатор.

"На заседании рабочей группы также принято решение организовать СМС-оповещение жителей неблагополучных в связи с выходами медведей районов о необходимости воздержаться от походов в лес для собственной безопасности", - сообщил Кобзев.

Кроме того, планируется организовать подворовые обходы и беседы с людьми пожилого возраста, наладить разъяснительную работу в школах.

"Понимаем, сейчас сезон сбора грибов и ягод. Но походы в лес в настоящее время представляют для человека огромную опасность. К сожалению, произошло уже три трагедии, и нельзя допустить повторения этих событий", - отметил глава региона.

В Киренском районе жертвами нападения медведей стали три человека.

12 сентября пенсионер из села Алымовка отправился в лес за грибами и не вернулся. Родственники и охотники обнаружили его мотоцикл на лесной дороге. Рядом с техникой находился медведь, а неподалеку - тело пропавшего. Охотники медведя застрелили.

16 сентября трое жителей Киренска направились в лес за ягодой в районе села Красноярово более чем в 80 км от райцентра. Там на них накинулся медведь. Погибли двое, третий убежал и рассказал о случившемся. Медведя ищут.