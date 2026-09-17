Убившего пенсионерку медведя ликвидировали в Красноярском крае

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Охотники обезвредили медведя, растерзавшего женщину в деревне Верхний Кебеж Ермаковского округа Красноярского края, сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

"Медведя убили вчера поздно вечером", - сказал сотрудник пресс-службы.

Как сообщалось, 16 сентября 2026 года в деревне Верхний Кебеж Ермаковского округа 66-летняя жительница погибла от нападения медведя. Тело женщины было найдено возле частного дома, где она жила.