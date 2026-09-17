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В Иркутской области медведь убил двух сборщиков ягод

Третьему удалось спастись, медведя ищут

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В Иркутской области медведь напал на троих сборщиков ягод, погибли двое мужчин, третий спасся, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным полиции, инцидент произошел 16 сентября в Киренском районе. Трое жителей Киренска направились в лес в районе села Красноярово более чем в 80 км от райцентра. Там на них накинулся хищник. Были убиты мужчины в возрасте 65 и 55 лет. О случившемся рассказал третий, который сумел убежать.

На место происшествия направилась группа полицейских и охотников. Они обнаружили тела погибших и заметили медведя, проявившего агрессию. Охотники стреляли, но медведь ушел. Его продолжают искать. К месту нападения направлены дополнительные силы и средства полиции и других силовых ведомств.

"Полицейские настоятельно рекомендуют гражданам во всех районах Иркутской области не пренебрегать мерами собственной безопасности в связи с активизацией медведей, а также отказаться от похода в лес", - отмечается в сообщении.

В Приангарье участились выходы медведей к людям, в связи с чем муниципалитетам рекомендовано ввести режим повышенной готовности. Такой режим сейчас действует в Братске, Усть-Илимске и Ангарском городском округе. Ежедневно в области диспетчерам поступают десятки сообщений о появлении хищников вблизи населенных пунктов.

В одном из случаев встречи с медведем погиб человек - пенсионер из села Алымовка Киренского района, который отправился в лес за грибами.

Сообщалось также, что за период активности медведей в регионе было принято 124 решения о регулировании численности зверя в отношении 305 хищников, добыто 146. Работают 142 мобильных группы из 327 человек.

МВД Приангарье Усть-Илимск Алымовка Киренский район Иркутская область
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