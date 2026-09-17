Признаков загрязнения моря Лаптевых и Хатангского залива после разлива дизеля не обнаружили

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Специалисты выполнили облет береговой линии, акватории моря Лаптевых и Хатангского залива в радиусе не менее 1,5 км от поселка Сындасско, где произошел разлив дизельного топлива, сообщил глава Таймырского Долгано-Ненецкого округа Алексей Членов в своем канале в Max.

Он отмечает, что визуальных признаков загрязнения на открытой воде - радужной пленки - не наблюдалось. При пешем обследовании берега в низинах, на болотистой местности с тонкой ледовой коркой, локально отмечена радужная пленка, глубину проникновения визуально определить нельзя.

"При отборе гидробиологических проб на расстоянии от 100 до 350 м на водной поверхности локально, редкими пятнами примерно 0,2-0,3 квадрата, наблюдается радужная пленка", - пишет Членов.

Специалисты Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора и министерства экологии Красноярского края отобрали пробы для определения уровня загрязнения. Силовым блоком проведен детализированный осмотр емкости. Исследования и оценка ущерба продолжаются.

По словам главы Таймыра, для электроснабжения поселка формируется запас топлива для дизельной электростанции и дополнительные емкости, которые в ближайшие два-три дня будут направлены в Сындасско из села Хатанга. Кроме того, идет доставка порядка 25 кубометров питьевой воды.

В районе Сындасско началась подготовка к устранению последствий разлива дизельного топлива, сообщили "Интерфаксу" в администрации села Хатанга в четверг.

"На место направили сорбент для устранения последствий разлива", - сказал сотрудник администрации.

По его словам, что делать с резервуаром, из которого произошла утечка ГСМ, пока не решили.

Как сообщалось, 15 сентября из-за разгерметизации емкости произошел разлив дизельного топлива в Таймырском Долгано-Ненецком округе в районе Сындасско. По предварительным данным, из резервуара произошла утечка около 200 тонн дизельного топлива. Точный объем устанавливается.

По факту разлива топлива возбуждено уголовное дело по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных и иных объектов).

Из-за шторма поднялся уровень воды в Хатангском заливе моря Лаптевых, расположенный на береговой линии в поселке Сындасско резервуар с дизельным топливом, принадлежащий ООО "Таймыр альянс трейдинг", был подтоплен и получил повреждения. Топливо использовалось для работы дизельной электростанции. Сейчас электроснабжение поселка обеспечивается за счет резервов.

Кроме того, из-за подъема уровня воды пострадал источник питьевого водоснабжения. Морская вода попала в пресное озеро возле поселка, организован забор воды из другого источника и доставка питьевой воды из Хатанги.

В Таймырском Долгано-Ненецком округе введен режим ЧС регионального значения.