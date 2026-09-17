Для выборов создали 177 экстерриториальных участков в десяти регионах

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - На предстоящих выборах избиркомы 14 регионов создали в еще десяти регионах 177 экстерриториальных избирательных участков с численностью избирателей более 296 тысяч человек, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Речь идет о районах с повышенной угрозой опасности.

"На территории Донбасса и Новороссии образовано 66 таких избирательных участков с численностью избирателей более 133 тысяч", - добавила глава комиссии.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут с 18 по 20 сентября.