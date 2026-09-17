В Ростове-на-Дону после ночной атаки БПЛА ввели локальный режим ЧС

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В Ростове-на-Дону после ночной атаки БПЛА ввели локальный режим ЧС в границах улиц с повреждениями, сообщил глава города Александр Скрябин.

Там организуют обход для оценки и фиксации ущерба и будут принимать заявления на оказание материальной помощи у пострадавших граждан. Для оценки нанесенного ущерба будет организована работа оперативных штабов и комиссий.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью Ростов-на-Дону подвергся массированной воздушной атаке. В результате падения обломков БПЛА была повреждена трансформаторная подстанция и было нарушено электроснабжение в Ворошиловском, Ленинском, Октябрьском и Кировском районах города. Были повреждены кровля, окна и остекление шести частных домов и хозяйственные постройки. Обломки дронов обнаружены в различных местах Ростова-на-Дону и в Мясниковском районе - на проезжей части и на территории частных домовладений. Пострадавших нет.