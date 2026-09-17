В Ростове-на-Дону восстановили электроснабжение после ночной атаки

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В Ростове-на-Дону восстановили электроснабжение, которое было нарушено в результате ночной атаки беспилотников, сообщили в управлении информационной политики правительства региона.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью Ростов-на-Дону подвергся массированной воздушной атаке. В результате падения обломков БПЛА была повреждена трансформаторная подстанция, в результате чего нарушено электроснабжение в Ворошиловском, Ленинском, Октябрьском и Кировском районах Ростова.

По его данным, за ночь нейтрализовали более 50 БПЛА в городах Ростове, Батайске, Каменске-Шахтинском, Таганроге и 10 районах области - Азовском, Мясниковском, Неклиновском, Аксайском, Миллеровском, Веселовском, Каменском, Шолоховском, Тарасовском, Кагальницком.

Также повреждены кровля, окна и остекление шести частных домов и хозяйственные постройки. Обломки дронов обнаружены в различных местах Ростова и Мясниковском районе - на проезжей части и на территории частных домовладений. Пострадавших нет.