На реконструкцию трассы к Южному берегу Крыма направят свыше 3,4 млрд руб.

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ направит более 3,4 млрд рублей на строительство и реконструкцию участка трассы Симферополь - Алушта - Ялта, сообщил в четверг сайт кабинета министров.

"На строительство и реконструкцию автомобильной дороги, идущей через Симферополь, Алушту и Ялту (155-й км - 180-й км), в 2026 году будет направлено более 3,4 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Проект реализуют в рамках госпрограммы развития Крыма и Севастополя.

Контракт на строительство и реконструкцию 16-километрового участка трассы Симферополь - Алушта - Ялта (от поселка Перевальное до Алушты) был заключен в феврале 2025 года с петербургским АО "ВАД" за 60,6 млрд рублей. Работы должны быть выполнены до конца 2030 года. В декабре прошлого года правительство России выделило 4,2 млрд рублей на опережающее финансирование работ на этом участке.

После завершения реконструкции техническая категория дороги повысится до IВ. Сейчас большая часть этого участка является двухполосной, лишь на одном отрезке он имеет четыре полосы движения.

Этот же подрядчик ведет работы на другом участке этой трассы - строительстве объездной четырехполосной дороги Алушты к трассе на Ялту. Контракт заключен в апреле 2023 года, его стоимость составила 22,4 млрд рублей. Работы должны быть завершены в конце ноября 2026 года.

Компания "ВАД" создана в 1994 году в Санкт-Петербурге. Она была единственным исполнителем работ по строительству федеральной трассы "Таврида", а также четырехполосной дороги от "Тавриды" к селу Перевальное, движение по которой на всем протяжении открыли в 2025 году.

После окончания работ по реконструкции трассы Симферополь - Алушта - Ялта дорога от "Тавриды" до выезда из Алушты в сторону Ялты станет четырехполосной на всем протяжении.