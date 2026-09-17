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МИД сообщил о возвращении в РФ россиянки, которую незаконно удерживали в Мьянме

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Россиянка, удерживавшаяся в так называемом колл-центре в Мьянме, вернулась в Россию, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"2 сентября при содействии посольства России в Таиланде вернулась на Родину гражданка России, с июня текущего года насильно удерживавшаяся в мошенническом колл-центре на территории Мьянмы", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ в четверг.

Она отметила, что "несмотря на усилия правоохранительных органов государств Юго-Восточной Азии, проблема торговли людьми в целях их последующего вовлечения в деятельность преступных организаций представляет одну из наиболее серьезных транснациональных угроз в данном регионе".

"В связи с этим вновь хотели бы призвать российских граждан с осторожностью относиться к попыткам незнакомых лиц установить контакт через социальные сети и мессенджеры, а также к информации в сети Интернет относительно набора сотрудников на высокооплачиваемые должности в сферах туризма, администрирования, переводческой деятельности и модельном бизнесе", - отметила Захарова.

В то же время МИД РФ обращает внимание, что "посещение государств Юго-Восточной Азии, включая Мьянму и Таиланд, с туристическими целями само по себе не несет угроз в случае соблюдения упомянутых правил безопасности".

Мария Захарова МИД РФ Мьянма
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