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Несколько предприятий в Белгородской области повреждены ударами БПЛА

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Оперативный штаб Белгородской области сообщает о новых атаках украинских беспилотников на регион в четверг, есть повреждения, пострадавших нет.

"В Белгороде беспилотник ударил по территории предприятия – повреждены кровля и остекление здания цеха", - говорится в сообщении.

Также, по информации оперштаба, в городе Шебекино дрон атаковал предприятие – в здании цеха разбиты окна. От детонации второго дрона разбита передняя часть кузова автомобиля.

В селе Вознесеновка Шебекинского округа при взрыве FPV-дрона сгорел автомобиль. В районе села Маломихайловка от удара дрона повреждена машина. В селе Новая Таволжанка FPV-дрон сдетонировал во дворе частного дома – посечены крыша и забор.

Кроме того, в селе Головчино Грайворонского округа FPV-дрон сдетонировал на предприятии – разбит грузовой автомобиль. В селе Замостье частный дом атакован дроном: пробита крыша, посечены фасад и забор. В селе Гора-Подол от взрыва дрона в частном доме разбиты окна и кровля.

В селе Солоти Валуйского округа дрон атаковал грузовик – повреждена кабина. В городе Валуйки вследствие обстрела и атаки беспилотника получили повреждения грузовой и два легковых автомобиля.

В посёлке Красная Яруга Краснояружского округа при детонации дрона повреждена кровля многоквартирного дома.

В посёлке Октябрьский Белгородского округа в результате взрыва FPV-дрона пробиты крыши частного дома и хозпостройки, информирует оперштаб.

Белгородская область
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