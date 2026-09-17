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Власти РФ готовы помогать компенсировать издержки на защиту объектов при подтверждении вложений

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Промышленная устойчивость становится частью себестоимости, правительство и регионы должны помогать бизнесу компенсировать издержки при подтверждении вложений в защиту от воздушных угроз, заявил первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров на заседании подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики.

"На состоявшемся заседании участники обсудили вопросы государственной поддержки предприятий, которые ответственно инвестируют в защиту от воздушных угроз, либо уже понесли ущерб от атак беспилотников. Предпринимательским сообществом подготовлены предложения по регуляторным и налоговым послаблениям", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

"Очевидно, что промышленная устойчивость становится частью себестоимости и, конечно, правительство и регионы должны помогать бизнесу компенсировать издержки. Однако эту помощь важно увязывать с подтвержденными вложениями в физическую защиту, в резервирование критического оборудования и логистики, а также в восстановление пострадавших объектов", - приводится в сообщении комментарий Мантурова.

Денис Мантуров
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