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Путин продлил действие продовольственных контрсанкций на 2027-2028 годы

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин продлил на 2027-2028 годы действие продовольственных контрсанкций (продовольственное эмбарго), введенных в 2014 году.

Соответствующий указ подписан 17 сентября 2026 года и размещен на официальном портале правовой информации.

Продовольственное эмбарго было установлено указом президента от 6 августа 2014 года против стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции в связи с присоединением Крыма. Сначала оно действовало в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 года в список этих стран были включены присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года - Украина. В декабре 2020 года продэмбарго было распространено на Великобританию, вышедшую из ЕС, с сентября 2024 года - на Новую Зеландию.

В 2014 году запрет был введен на один год. В 2015 году его продлили по 5 августа 2016 года, в июне 2016 года - до конца 2017 года, а затем пролонгация стала ежегодной. В 2024 году запрет был продлен сразу на два года - по 31 декабря 2026 года.

Сначала под запрет подпали мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты. С октября 2017 года было запрещено ввозить живых свиней, за исключением чистопородных племенных животных, а также субпродукты и жир животных, животное масло.

С 6 августа 2015 года в соответствии с указом президента РФ "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ" (подписан 29 июля 2015 года) продукция из "санкционных" стран при ввозе ее в РФ подлежит уничтожению.

Кроме того, введен порядок, в соответствии с которым транзит продукции из санкционных стран возможен только при использовании пломб ГЛОНАСС и учетных талонов у водителей.

Владимир Путин РФ
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