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Белгородский оперштаб сообщил о еще двоих пострадавших от атак

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Белгородский областной оперштаб сообщил о новых атаках на регион и о еще двоих пострадавших.

"В Волоконовском округе, в районе села Красная Нива FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль. Мужчину со множественными осколочными ранениями (...) доставили в Волоконовскую ЦРБ. После оказания помощи он будет переведен в Валуйскую ЦРБ", - говорится в сообщении.

Врачи Валуйской ЦРБ также оказали помощь женщине, которая получила акубаротравму в результате ракетного обстрела города Валуйки. Лечиться она будет амбулаторно.

В Красной Яруге от взрывов беспилотников разбиты окна частного дома, посечены фасады двух надворных построек и сгорел автомобиль. Хутор Вязовской Краснояружского округа подвергся атаке FPV-дрона, там поврежден объект инфраструктуры.

В селе Доброе Шебекинского округа дрон ударил во грузовику и нанес ему поврежденяи.

В селе Замостье Грайворонского округа при взрыве FPV-дрона повреждены остекление, фасады двух частных домов, хозпостройка и автомобиль. В Грайвороне от удара дрона загорелся грузовик, его потушили.

В поселке Пролетарский Ракитянского округа в результате атаки дрона повреждены окна многоквартирного дома и автомобиль.

Хроника 24 февраля 2022 года – 18 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Валуйки Красная Яруга Грайворон Белгородская область
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