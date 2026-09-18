В Шебекине мужчина ранен при взрыве дрона на предприятии

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В Шебекине при взрыве дрона на предприятии мужчина получил осколочное ранение в живот, сообщил оперштаб Белгородской области. Его доставили в больницу.

Автобус этого предприятия был атакован вторым FPV-дроном, у него разбиты стекла и поврежден кузов.

У села Доброе Шебекинского округа при взрыве дрона загорелся грузовик, его потушили. Второй дрон ударил по частному дому - разбиты окна, посечены фасад и забор.

"В городе Валуйки в результате ракетного обстрела повреждены окна, кровли и фасады восьми частных домов, складские помещения предприятия, четыре автомобиля и две хозпостройки, в одной из которых произошло возгорание. В селе Солоти Валуйского округа от детонации дрона повреждена машина", - сообщает оперштаб.

В Грайвороне FPV-дрон ударил по социальному объекту - повреждены остекление и внутренняя отделка помещения. В селе Дунайка Грайворонского округа вследствие атак дронов пробиты крыши двух частных домов. В селе Доброе FPV-дрон сдетонировал во дворе частного дома - выбиты окна.