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Белгородские власти сообщили о 147 атаках за сутки

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 147 атаках за сутки по территории региона.

Удары были нанесены по Белгороду и 11 округам, в том числе было совершено 11 обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня и семь раз БПЛА сбрасывали взрывные устройства. За сутки в регионе были нейтрализованы 187 беспилотников.

В результате атак погиб мирный житель, кроме того, стало известно о погибшем 16 сентября мужчине в Краснояружском округе. 14 человек, в том числе подросток, получили ранения.

Всего, по данным оперштаба Белгородской области, за минувшие сутки последствия атак зафиксированы в 96 населенных пунктах.

Повреждены 33 частных жилых дома, один из которых сгорел, и пять многоквартирных, в том числе одна квартира, 89 легковых и грузовых автомобилей, пять из которых уничтожены огнем. Также повреждены два предприятия, здание цеха и техсооружение еще двух предприятий, административное здание, социальный и пять коммерческих объектов, четыре объекта инфраструктуры, две ЛЭП, складское помещение, надворные и хозпостройки.

Хроника 24 февраля 2022 года – 18 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Александр Шуваев Белгородская область
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