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В Москве сообщили, что РФ и Дания имеют канал по предотвращению инцидентов на море

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - У России и Дании есть канал по предотвращению опасных инцидентов на море, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Каналы такие существуют. Во-первых, существует разветвлённая сеть двусторонних соглашений о недопущении опасных военных инцидентов, в том числе опасных военных инцидентов на море, где прописаны все соответствующие процедуры, которые как раз исключают возникновение таких инцидентов", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Все наши моряки профессионально подготовлены, они всегда во всех ситуациях действуют исключительно профессионально. Конечно, каждый такой случай является предметом рассмотрения. Ещё раз отмечу, что российские моряки действуют профессионально и в соответствии с теми правилами, которые закреплены, в том числе в этих соглашениях", - подчеркнул Грушко.

Дания МИД РФ Александр Грушко
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