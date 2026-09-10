Для российских школьников готовят единые учебники по физике базового и углубленного уровня

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Единые государственные учебники по физике базового и углубленного уровня появятся в российских школах, они будут отвечать современным достижениями науки и техники, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Совместно с Российской академией наук и МФТИ разрабатываем единые государственные учебники по физике базового и углубленного уровней. Ключевое: они будут взаимоувязаны с математикой, химией, биологией и другими предметами и будут отвечать современным достижениям науки и техники", - сказал министр на всероссийском форуме учителей физики в среду.

По его словам, в текущем году предметные кабинеты по физике будут оснащены более чем в 22 тыс. школ, что расширит возможности проведения опытов и проектной деятельности.