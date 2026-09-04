В Минпросвещения РФ заявили о почти готовой системе профориентации школьников

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Единая система профориентации в российских школах практически сформирована, она включает курс "Россия - мои горизонты" по четвергам для шестых-одиннадцатых классов, экскурсии на предприятия и в учебные заведения, а также бесплатную онлайн-диагностику способностей учащихся, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Можно действительно говорить, что сегодня мы практически завершили работу по созданию единой системы профориентации в школе, которая включает в себя проведение по четвергам для шестых-одиннадцатых классов специализированных уроков "Россия - мои горизонты", которая включает в себя посещение предприятий, различных колледжей, вузов, производств, когда школьники могут познакомиться с теми возможностями, которые дает тот или иной региона, чтобы определиться с будущей профессией, с поступлением в высшие учебные заведения и по другим вопросам", - сказал Кравцов в пятницу на пресс-конференции, посвященной проведению 5-6 сентября в Москве всероссийского профориентационного форума "Россия - мои горизонты".

Он напомнил, что в России школьники могут пройти бесплатную онлайн-диагностику, которая определяет их способности.

По словам министра, Минпросвещения расширило по запросу регионов РФ региональный компонент в курсе внеурочной деятельности "Россия - мои горизонты". В частности, в программе появятся не менее восьми занятий, посвященных экономике, ведущим предприятиям, востребованным профессиям и карьерным возможностям конкретного субъекта РФ.

"Выстроена единая система профориентационной работы, которая дает уже свой результат. Мы видим по колледжам, что 54% ребят учатся на технических специальностях, и мы преодолели тот тренд, когда ребята хотели все быть экономистами, юристами, хотя это тоже очень важные профессии. (...) Мы видим рост качества образования, рост результатов единого государственного экзамена, основного государственного экзамена. (...) Это единые программы, единые учебники, и профориентационная работа, которая позволяет школьнику определиться в выборе дальнейшей профессии", - отметил Кравцов.

Он также добавил, что Минпросвещения направило в регионы рекомендации о систематизации внеурочной деятельности школьников. На внеурочную деятельность отводится до 10 часов в неделю.

"Направили рекомендации от министерства просвещения, в которых определили те курсы, которые мы считаем необходимыми включить в внеурочную деятельность. Это, в том числе курс "Россия - Мои горизонты" для шестых-одиннадцатых классов. Урок "Разговоры о важном", который проводится по понедельникам для всех классов. Сейчас мы дополнительно включим курс "Искусственный интеллект и информационная безопасность" для учащихся пятых-одиннадцатых классов, и этот курс мы начинаем со второй четверти. Курс по финансовой грамотности", - сообщил глава министерства.