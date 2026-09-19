Взятие под контроль Гулево и Марьевки создало условия для продвижения дальше на добропольском направлении

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие, взяв под контроль сёла Гулево и Марьевку в ДНР, создали условия для дальнейшего продвижения войск на добропольском направлении, сообщает министерство обороны РФ.

"Освобождение Гулево и Марьевки позволило подразделениям группировки войск "Центр" улучшить положение на линии боевого соприкосновения и создать условия для дальнейшего продвижения на добропольском направлении СВО", - говорится в сообщении ведомства, распространенном в субботу.

Ранее в субботу Минобороны информировало о взятии под контроль двух сёл в ДНР - Гулево и Марьевки.

Эту боевую задачу на добропольском направлении СВО решили военнослужащие двух мотострелковых соединений группировки войск "Центр".

"В ходе освобождения двух населенных пунктов командирами 30 и 35 мотострелковых бригад группировки были разработаны нестандартные сценарии действия штурмовых подразделений. При помощи расчетов войск беспилотных систем и расчетов артиллерии были уничтожены огневые точки и пункты наблюдения при подходе к населенным пунктам", - сообщает Минобороны.

По его данным, далее с разных флангов при поддержке ударных БПЛА штурмовики продвинулись на окраины населенных пунктов и дом за домом зачистили от военнослужащих ВСУ оба села.

"Давление на противника велось с земли и с воздуха, тем самым противник не понимал, откуда ведется огневое воздействие. Слаженные действия малой авиации и наземных групп способствовали успешному взятию данных населенных пунктов", - говорится в сообщении.